الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من العيسوية

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا فلسطينيا من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا نقلا عن شهود عيان لوفا، بأن قوات الاحتلال وعناصر من جهاز الشاباك اقتحموا بعد منتصف الليلة الماضية بلدة العيسوية واعتقلوا مجد بشير احمد، ويزن عاطف عبيد، وخالد ضياء محيسن، وحسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، ومحمد هيثم مصطفى، وعبد الله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، ونايف وسيم عبيد، ويوسف بلال ابو ريالة، واسماعيل علي ابو ريالة.

وفا

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