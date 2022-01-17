الاحتلال يعتقل شابين بعد الاعتداء عليهما في محيط منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

الوكيل الإخباري-اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس المحتلة بالدفع والضرب، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

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واستدعت قوات الاحتلال آليات الهدم في حي الشيخ جراح، ما تسبب بحالة من التوتر، وسط استمرار رفض عائلة صالحية إخلاء منزلها.



وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمنزل محمود صالحية في الحي، في محاولة لإخلاء عائلته منه، كما أجبرتهم بلدية الاحتلال على تفريغ محتويات مشتل يعود لهم في الحي ذاته.



وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.



واحتجاجًا على ما تقوم به قوات الاحتلال، شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضًا على السطح.



وفا

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