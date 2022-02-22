الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين ومواجهات في فقوعة

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدتي جبع وعنزة جنوب جنين، واندلعت مواجهات في قرية فقوعة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف زياد شقيقات، خلال مداهمة منزله في بلدة جبع، والشاب محمد عبد الرحمن براهمة من عنزة بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل ذويه٠



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية فقوعه شمال جنين وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفا