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الثلاثاء، 15-02-2022 03:39 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة القدس

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الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل حرم الجامعة وفي محيطها، وتم إخلاؤه.
جاء ذلك بالتزامن مع وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى ولأهالي الشيخ جراح

 

وفا

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