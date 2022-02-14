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الإثنين، 14-02-2022 11:40 ص

شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال غرب جنين

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الوكيل الإخباري-استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 20 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) من بلدة اليامون متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وجرى نقل جثمان الشهيد على أكتاف عشرات المواطنين الفلسطينيين من مستشفى ابن سينا إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكان أصيب 20 مواطنا فلسطينيا الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لإسعاف ونقل المصابين، فيما أفاد مراسل وفا بأن المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال أوقعت إلى جانب المصابين بالرصاص، عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء أمس الأحد، بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بجرافات اقتحمت البلدة من كافة الجهات، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليها وتلك الرابطة بينها وبين بلدة اليامون المجاورة، فيما اعتلى عدد من الجنود أسطح المنازل، واقتحموا منزل الأسير محمود غالب جرادات وشرعوا بأخذ قياسات هندسية داخله.

 

وفا

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