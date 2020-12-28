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الإثنين، 28-12-2020 07:58 ص

حملات الاعتقال تتوالى تجاه الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل فتى جنوب بيت لحم

ننن
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في فلسطين .

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمود اسماعيل صلاح ( 16 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.


كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن كامل ثوابته في بلدة بيت فجار جنوبا.


يشار، الى ان تلك القوات اعتقلت منتصف الليلة الماضية على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم الطالب الجامعي نادر محمود عويضات من مخيم العروب شمال الخليل.

 

المصدر : وفا 

 

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