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السبت، 28-08-2021 02:32 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا فلسطينيا من قرية رمانة غرب جنين، على حاجز عسكري جنوب نابلس.

وأفاد ذوو المعتقل ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نجلهم محمد فياض بشناق (21 عاما) أثناء عودته من مكان عمله في مدينة رام الله، على حاجز زعترة العسكري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت في الوقت ذاته شابين، وأخلت سبيلهما بعد احتجازهما لساعات.

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المصدر: وفا

 

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