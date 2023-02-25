السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 03:45 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا وزوجته ونجله بمسافر يطا

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن سعيد عليان عوض، وزوجته، ونجله، خلال تواجدهم في أرضهم بمنطقة سمره، القريبة من مستوطنتي "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" المقامتان على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وفي السياق، أفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال استولت على مواد بناء في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن الفلسطيني  يوسف جبارين.


الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على المواطنين  الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي.


 




 

 


 

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