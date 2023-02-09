الخميس 09-02-2023
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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

الخميس، 09-02-2023 09:46 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

احتلال


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فلسطينيا وسلمت آخرَين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الكامل من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه.


وأضافت أنه تم تسليم بلاغين لفلسطينين اثنين هما: حسن نواورة من منطقة جبل النواورة، وعمار خالد عياد من منطقة قصر الهوى ببيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشتهما.


كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وعُرِف من بينها: منزل الأسير المحرر عيد الكامل، والأشقاء مؤيد وزاهرة، وحسن وحسين.

 

وفا


 




 

 


 

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