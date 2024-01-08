الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسام مشهور حمامره (35 عاما)، وأحمد عيسى سباتين (38 عاما)، ومحمد رائد حمامرة (22 عاما)، والشقيقين إسماعيل محمد زعول (23 عاما)، وباسل (18 عاما)، وأنس جواد حمامرة (16 عاما)، ورزق عبد الهادي شوشه (47 عاما)، ومحمود نعيم حمامرة (33 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وأضافت أنه تم اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشهما، وهما: بهاء محسن أبو يابس (31 عاما)، ونبيل (29 عاما).

