الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 14 فلسطينيا من الضفة.

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ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين من بلدة جبع، وهما: يوسف طاهر فشافشة، ورابح خالد فشافشة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود موسى صبيح أبو ترك (24 عاما) من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، والمواطن عز الدين جبر عودة (27 عاما) من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مصطفى عمر مصطفى عودة (44 عاما)، بعد أن داهمت منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن نمر عبد الكريم يونس في الأربعينات من العمر، بعد أن داهمت منزله في قرية سنيريا.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين من قرية بلعين، وهم: يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من حي المساكن الشعبية من المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد أبو الرومي (22 عاما) من منزله في بلدة العيسوية، وشابا آخر (لم تعرف هويته بعد) خلال تواجده في حي وادي الربابة من بلدة سلوان.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، من قرية العبيات الفتى محمد جلال إبراهيم الدبس (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده قرب مسجد عمر بن عبد العزيز، وفتشته.

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