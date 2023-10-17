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الثلاثاء، 17-10-2023 08:02 ص

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيت لحم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاما) من بيت تعمر، اسماعيل عبد الله العروج (39 عاما) من منطقة العروج شرقا، عبد الرزاق بداونة (32 عاما)، وعز الدين بداونة (23 عاما)، داوود محمود الخطيب (22 عاما)، ومهدي عمر بداونة (25 عاما)، من مخيم عايده شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.


وأضاف المصدر أن الاحتلال اعتقل من مخيم الدهيشة جنوبا عدي عدنان شحادة (27 عاما)، عبد الله عيسى رحال (16 عاما)، ياسر عبدالمجيد عبيدة الله (54 عاما)،  محمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


كما اعتقل الاحتلال بلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وجمال جبر حمامره (57 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد داهم منزليهما.

 

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