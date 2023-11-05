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الأحد، 05-11-2023 10:12 ص

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيرزيت وبلعين

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 فلسطينيا من بلدتي بيرزيت، وبلعين، في محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت علاء عميد أبو عواد، ومحمد أحمد حسن عبيد، والصحفي أمير أبو عرام، ويونس طالب شعلان، ومصعب إبراهيم سعيد، من بلدة بيرزيت، شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت سامر محمد سمارة، وعبد الهادي سمارة، وطه إبراهيم ياسين، ونشمي محمد أبو رحمة، وأحمد محمد أبو رحمة، ومحمد حمد، وحمزة راضي ياسين، ومحمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة، من بلدة بلعين، غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

 




 

 


 

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