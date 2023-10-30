مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطينيا من الضفة منذ السابع من الشهر الجاري

الوكيل الإخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة، بلغت حصيلتها نحو (1680)، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو (500) مواطن فلسطيني ، تليها محافظة القدس.



وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال.



وفا