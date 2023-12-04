الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من مخيم الدهيشة في بيت لحم

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 مواطنا فسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي خالد الجعفري (22 عاما)، وشقيقه يزن (٢٩عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور(27 عاما)، وغسان ابراهيم زواهرة(40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ونبأ عمر الجعفري (30 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجه، وأحمد سامي فرارجه، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

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