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الأربعاء، 02-03-2022 03:12 م

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة بينهم 13 من جنين

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الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 19 مواطنافلسطينيا من الضفة بينهم 13 من جنين.

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ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنافلسطينيا من بلدة السيلة الحارثية، وهم: عدنان عبد الباسط جردات، منتصر احمد جردات، جمال خالد جبارين، محمد نبيل زيود، يوسف محمد طحاينة، هاني جردات، خالد حسين جرادات، أسامة محمد الشلبي، ونجله أسيد، موسى ناهد زيود، طلعت محمد جردات، ادم محمد طحاينة، خطاب وضاح شواهنة.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وهم: نضال القواسمي من مدينة الخليل، والمحامي عبد الكريم فراح (40 عاما) من منطقة سنجر في بلدة دورا، وفلاح محمود أبو وردة (19 عاما) من مخيم الفوار جنوب الخليل.


ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين: عبد الرؤوف عبد ابراهيم جاغوب (55 عاما)، من بلدة بيتا، والشاب حسام الدين عدنان اشتية (22 عاما) من قرية تل.


ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر سند حماد (55 عاما) من مدينة قلقيلية.

 

وفا

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