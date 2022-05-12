الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً من قطاع غزة خلال نيسان الماضي



الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 19 فلسطينياً من قطاع غزة خلال شهر نيسان الماضي.



وأضاف فروانة في بيان صحفي، أن من بين المعتقلين 16 فلسطينياُ يعملون في مهنة الصيد وتم اعتقالهم في عرض البحر في حوادث متفرقة، إضافة إلى اعتقال فلسطيني كان يعمل في الداخل، وآخر كان يحمل تصريح تاجر اعتقل اثناء مروره عبر حاجز ايرز شمال القطاع.

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