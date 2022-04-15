حماس بالضفة تدعو لنصرة الأقصى وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - دعت دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، الجمعة، جماهير شعبنا في مختلف مدن الضفة الغربية لنصرة حماة الأقصى ومساندتهم عبر تصعيد وتيرة الاشتباك مع قوات الاحتلال، وإشعال كل نقطة يتواجدون فيها، في ظل تزايد أعداد الإصابات الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي الواسع على المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

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وأكّدت الدائرة، في تصريح وصل "صفا"، على أنّ "شعبنا في هذه الأثناء أمام اختبار عظيم،ستكون له نتائجه المصيرية على مشروعه الوطني ومستقبل أقصاه، ولن نكون على قدر المسؤولية ما لم تهتز الأرض تحت أقدام المحتلين بانفجار شعبي واسع تصنعه المساهمة الفاعلة لكل فلسطيني حر في الضفة المحتلة".



وأعلن الهلال الأحمر في القدس المحتلّة نقل أكثر من 150 إصابة من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر بالمطاط وقنابل الصوت واعتداءات بالضرب، لافتًا إلى أنّ عددًا قليلًا من الإصابات تمّ علاجها ميدانيًا.



واندلعت مواجهات منذ ساعات الفجر بين المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك وقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مصليات المسجد والاعتداء على المصلين.

صفا