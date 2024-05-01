الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، بأن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، رام الله، طوباس، نابلس، أريحا، والقدس.



وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل عشرات العمال من الضفة، بزعم الدخول للعمل دون تصريح إلى أراضي 48، ولم يتسن معرفة أعدادهم وهوياتهم.



يُشار إلى حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8535، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وفا





