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الأربعاء، 10-04-2024 12:31 م

الاحتلال يقتحم بلدات الضفة في عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في مدن وبلدات الضفة الغربية ليلة عيد الفطر.

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فقد اعتقلت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، شابا من قرية بيت إمرين، غرب نابلس. وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشاب عبدالرحمن رضا سمارة.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين قريتي تل وصرة غرب نابلس، وقرية قبلان جنوبا، ودهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها.
كما أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.


واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة إذنا غربي الخليل، واقتحمت بلدة بني نعيم (شرقا)، وسلمت إخطارا لهدم منزل في بلدة بني نعيم.


ودخلت قوات إسرائيلية بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة ودهمت عدة أحياء، وأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.


 




 

 


 

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