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الجمعة، 02-02-2024 06:40 م

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم مواطنة، وجريح، وأطفال.اضافة اعلان


وأفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركّزت في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، والخليل، وطوباس والأغوار الشمالية، وطولكرم، والقدس، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول، إلى نحو 6485، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 




 

 


 

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