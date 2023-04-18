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الثلاثاء، 18-04-2023 11:19 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم طفل من الخليل

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، خلال مداهمتها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من المنازل في منطقتي الظهر وشعب السير، وألحقت أضرارا فيها، قبل اعتقالها الأسير المحرر ديار إيفان جمال الصليبي (20 عاما)، ووسيم نبيل أحمد بحر (18 عاما)، والطفل وسيم محمد فارس الشقدام (14 عاما)، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام والمسيل للدموع خلال عملية المداهمة والتفتيش.

 

وفا


 




 

 


 

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