الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم عبد الفتاح الحوامدة من بلدة السموع، وعيسى علي محمود الخضور من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وشابا لم تُعرف هويته بعد قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل ومحال تجارية في مدينة الخليل عُرف منها: محل قطع سيارات لعارف برقان، ومنزل الفلسطيني عثمان طالب أبو سنينة، وخليل الجغيدي في المنطقة الجنوبية، ومنزل عبد الخالق النتشة، وراجح العجلوني، وعز الدين الرجبي، وتفتيش محل حلويات.

وفا