الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع قياسي على أسعار القمح عالمياً

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

اصابتان بحادثي دهس في عمان

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

للمقبلين على البناء.. تعرف على الأسعار الجديدة لحديد التسليح والاسمنت الأسود في الأردن

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن

الخميس، 20-07-2023 10:27 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 10


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم عبد الفتاح الحوامدة من بلدة السموع، وعيسى علي محمود الخضور من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وشابا لم تُعرف هويته بعد قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل.


كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل ومحال تجارية في مدينة الخليل عُرف منها: محل قطع سيارات لعارف برقان، ومنزل الفلسطيني عثمان طالب أبو سنينة، وخليل الجغيدي في المنطقة الجنوبية، ومنزل عبد الخالق النتشة، وراجح العجلوني، وعز الدين الرجبي، وتفتيش محل حلويات.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بيت لحم

هه

إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم في فلسطين

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"

1

استشهاد شاب خلال اقتحام المستوطنين مقام يوسف في نابلس

05114631635649184323677773243430

حماس توجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال

13-37-660x330-1

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من أريحا

أخبار متعلقة
احتلال 99

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

١١

الاحتلال يصور منازل خلال مداهمة في الخليل

احتلال٦

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين شرق الخليل

احتلال٨

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل