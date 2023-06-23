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الجمعة، 23-06-2023 10:19 ص

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

احتلال٨


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من بلدتي بيت أمر، ودورا، بمحافظة الخليل.


وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بيت أمر، هم: مالك عايش خليل أبو مارية (20 عاما)، وصهيب محمد فارس زعاقيق (19 عاما)، وعبد الله اكرم اخليل (22 عاما)، بعد تفتيش منازل ذويهم، كما فتشت عدة منازل في مناطق البياضة، وشعب السير، وحارة أبو هاشم، بالبلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر محمود سلهوب السويطي (20 عاما) من دورا، بعد تفتيش منزل ذويه.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفتشت منزل الأسير إسماعيل عبد الهادي مسالمة.

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