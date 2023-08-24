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الخميس، 24-08-2023 08:55 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين.

وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد نزال، وسعيد ياسر زكارنة، من بلدة قباطية بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على نجل المعتقل نزال خلال اعتقاله، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن صلاح أبو سرور من جنين أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، والفتى طارق محمود يحيى من قرية العرقة أثناء مروره على حاجز برطعة جنوبا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت.

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وفا


 




 

 


 

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