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الثلاثاء، 05-12-2023 10:58 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله بينهم سيدتان

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتان من محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت المواطنة الفلسطينية يسرى عادل نخلة، والشاب حسين حسن نخلة (20 عاما) بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنة هناء إبراهيم صالح (37 عاما) بعد أن داهمت منزلها وفتشته.

وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم قرية بدرس غرب رام الله، واعتقل الشاب صالح محمد صالح عبد الكريم (26 عاما)، كما احتجز 13 مواطنا فلسطينيا لساعات، وحققت معهم ميدانيا، ثم أفرجت عنهم لاحقا، فيما منعت المصلين من أداء صلاة الفجر في مسجد القرية.

 




 

 


 

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