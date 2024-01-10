الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

الوكيل الاخباري -

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر: إن الاحتلال اعتقل الشابين مصطفى عاهد الناجي، وحذيفة جهاد نزيه، خلال اقتحام واسع طال معظم أنحاء قرية كفر مالك.وتخلل الاقتحام دهم منازل العديد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، والاستيلاء على بعض المركبات.كما اعتقل الاحتلال شاباً بعد اقتحام منزل ذويه في مخيم الجلزون، شمال رام الله.وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مصطفى الحطاب (21 عاما)، بعد اقتحام منزله في المخيم، الذي شهد اقتحاماً واسعاً من قبل قوات مشاة وأخرى محمولة، انتشرت في العديد من الأحياء والأزقة، فيما اعتلى القناصة بعضاً من العمارات العالية في محيط مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.