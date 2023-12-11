رام الله.. الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخر ويستولي على تسجيلات كاميرات

الوكيل الاخباري-
أصيب، اليوم الإثنين، مواطن فلسطيني بالرصاص، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير ابزيع، غرب رام الله.اضافة اعلان
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا
"، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت دير ابزيع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أحمد مصطفى فنون حجير، بعد أن داهمت منزله في القرية.
وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة بعد أن داهمت أحد المخابز في قرية عين عريك، غرب رام الله.