الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور

الضمان يطلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

تايمز أوف إسرائيل: ما خيارات القضاء على قيادات حماس؟

جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 03:49 م

رام الله.. الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخر ويستولي على تسجيلات كاميرات

اعتقال2.jpg-a310088c-fdd6-432e-a38a-c71b20383b13


الوكيل الاخباري- أصيب، اليوم الإثنين، مواطن فلسطيني بالرصاص، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير ابزيع، غرب رام الله.اضافة اعلان


وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت دير ابزيع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أحمد مصطفى فنون حجير، بعد أن داهمت منزله  في القرية.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة بعد أن داهمت أحد المخابز في قرية عين عريك، غرب رام الله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwrrr

الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

WafaImage-44.jfif-5a66f192-9744-4d71-9d61-f38d4d207ac0

الاحتلال يهدم مغارة ويجرف طريقا زراعية جنوب بيت لحم

WhatsApp Image 2023-12-11 at 4.07.37 PM

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

main_image65770f12196af

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

22

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

112023692459983413464

الاحتلال يحتجز شابا من يعبد على حاجز عسكري وينكل به

أخبار متعلقة
اسعاف 5

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من رام الله

احتلال8

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

اسعاف

شهيد في رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 228

الاحتلال يعتقل 9.jpg-7c3f8549-2155-4ca2-b794-4b61d3bab1d1

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من برقة شرق رام الله

156664032449150700

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيرزيت شمال رام الله

اعتقال.jpg-c0dc7372-be62-411e-a960-72578afe90b9

الاحتلال يعتقل شقيقين من بيرزيت