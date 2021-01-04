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الإثنين، 04-01-2021 09:02 ص

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.
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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: حسام حسن أبو حسين، ومقداد القواسمة، وعبد العزيز موسى أبو سنينة، ومحمد الرجبي، بعد تفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمالا الشاب رامي جوابرة، عقب دهم منزله، بالإضافة إلى تفتيش منزل المواطن كمال جوابرة.

ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت تلك القوات الشابين: هادي محمد محمود غنيمات (19 عاما)، وفادي موسى محمد غنيمات (38 عاما) .


 




 

 


 

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