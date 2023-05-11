الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من بلدات زواتا وقصرة وقريوت بنابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتقلت الفلسطينيين إبراهيم يوسف حسن، ومعاذ أنور حسن، عقب مداهمة منزليهما، فيما اعتقلت الفلسطيني عبد الله بدوي ونجله مهند، وأحمد طارق عودة، وأحمد مرداوي من بلدة قريوت جنوب نابلس.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر محمد نمر شطاوي، كما اقتحمت حي المخفية في المدينة وسط اندلاع مواجهات ومداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفا