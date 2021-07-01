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الخميس، 01-07-2021 03:25 م

الاحتلال يعيد اعتقال النائب الفلسطيني السابق محمد أبو طير

فلسطين


الوكيل الإخباري - أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال النائب السابق المقدسي المبعد محمد أبو طير (71 عامًا)، بعد عدة أشهر من الإفراج عنه.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن أبو طير واجه عمليات الاعتقال منذ أواخر السبعينيات، وتجاوزت سنوات اعتقاله الـ37 عاما، بين أحكام واعتقال إداري.


ولفت إلى أن الأسير أبو طير خضع قبل نحو شهر لعملية جراحية في إحدى ساقيه، ولا يزال بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.


يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 13 نائبا، بينهم خالدة جرار، علما أنها استهدفت نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006 عبر عمليات الاعتقال الإداري الممنهجة، ومؤخرا أعادت اعتقال مجموعة منهم، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال الإداري.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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