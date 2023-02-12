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الأحد، 12-02-2023 05:02 م

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين عند مدخل النبي صالح

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الوكيل الإخباري- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين ، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله.

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وأفاد مراسل " وفا " ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين الفلسطينيين ، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.


وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، ما يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.


 




 

 


 

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