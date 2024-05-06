الملك من واشنطن: على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة جديدة في رفح

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أن على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وحذر جلالته خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.4 مليون شخص جراء الحرب على غزة، يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة.

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ونبه جلالة الملك إلى أن تبعات أي اجتياح إسرائيلي لرفح قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم.



كما أكد جلالته أهمية دعم كل الجهود المستهدفة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وأكد جلالة الملك والرئيس الأميركي التزامهما بالعمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها.



وشكر الرئيس الأميركي، جلالة الملك على دور الأردن القيادي في جهود تقديم المساعدات لغزة.



كما ثمّن الرئيس بايدن جهود الأردن في العمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد جلالته ضرورة حماية المدنيين في غزة، مجددا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.

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