الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين على حاجز شعفاط العسكري

الوكيل الإخباري - عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حركة تنقل الفلسطينيين، على حاجز شعفاط العسكري، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت مصادر إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز مخيم شعفاط، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.



وكان الاضراب الشامل، قد عم أمس الأحد، عددا من البلدات في محافظة القدس المحتلة، تنفيذا للعصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال.



وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، والعمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

وفا