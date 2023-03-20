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الإثنين، 20-03-2023 10:44 ص

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين عند مدخل النبي صالح

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الوكيل الاخباري - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حركة تنقل الفلسطينيين، عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم، وتسبب في أزمة مرورية خانقة في المكان.


وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، ما يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق وعرة وطويلة.


وفا


 




 

 


 

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