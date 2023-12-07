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بمنظومة "رجوم" .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

الخميس، 07-12-2023 11:17 ص

الاحتلال يغلق بعض مكاتب جمعية لرعاية الأيتام في بيت أمر شمال الخليل

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الوكيل الاخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقر جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام شمال الخليل، وأغلقت بعض مكاتبها، واستولت على أثاث وملفات للجمعية.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الدكتور يوسف أبو ماريا لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية في بلدة بيت أمر، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل أن تقوم بإغلاق أبواب بعض المكاتب بألواح الحديد.

وأضاف أبو ماريا، أن الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى 470 طالبا يلتحقون بالمدرسة التابعة للجمعية.

 




 

 


 

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