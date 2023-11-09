القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال تفتيش منازل في الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء الخميس، فلسطينيين خلال تفتيشها عددا من المنازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وقال رئيس المجلس البلدي في الخليل محمد فطافطة لـ"وفا": "إن قوات الاحتلال اعتقلت عضوي المجلس البلدي ركاض عدلي الشلالفة، وراضي عبد الله المرقطن، أثناء قيامهما بتفقد مضخات المياه الخاصة بالبلدة بمنطقة الثغرة".

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وأضافت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ترقوميا، وسرقت مصاغا ذهبيا من منزل أحد المواطنين الفلسطينيين خلال تفتيشه، كما فتشت منزل آخر، وألحقت أضرارا جسيمة بمحتوياته من أثاث وغيره".



RT