الاحتلال يقتحم الخضر ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفحصت كاميرات مراقبة.

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وأفاد شهود عيان لــــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال فحصت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهة محل تجاري في منطقة "أبو سود" غرب البلدة، يعود للفلسطيني عصام نعيم غنيم.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباحا بلدة الخضر، واعتقلت الفلسطيني فؤاد زكريا موسى، أثناء محاولته تخليص نجله كرم (12 عاما) من أيدي الجنود، واقتادتهما إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون ".



وفا

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