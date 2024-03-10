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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 10:16 ص

الاحتلال يقتحم بلدات في جنين ويستولي على كاميرات مراقبة

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سيلة الظهر، وقرية الفندقومية، جنوب جنين، واستولت على كاميرات مراقبة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرا مراقبة تعود للبلدية.

وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية وداهمت عدة منازل، وسط اطلاق الرصاص باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين خاصة في المنطقة الجبلية المحاذية لموقع مستوطنة "حومش"، واستولت على كاميرات مراقبة من المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال واصلت نصب الحواجز العسكرية على الشارع الرئيسي، الذي يربط سيلة الظهر والفندقومية.

 




 

 


 

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