الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة حمصة الفوقا، وطاردت مركبة لأحد المواطنين.

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وقال مسؤول في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وطاردت مركبة خاصة تعود للمواطن حرب سليمان فريج أبو الكباش ممثل التجمع.



وأضاف ان الجنود هددوه ورفعوا السلاح في وجهه وحققوا معه ميدانيا، وأبلغوه بمنع أية مركبة أو احتياجات من الدخول للمنطقة.

المصدر : وفا

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