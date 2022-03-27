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الأحد، 27-03-2022 02:07 م

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

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وقال الناشط بمقاومة الاستيطان وأحد سكان المنطقة الأثرية ذياب حجي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال  اقتحمت المنطقة ومبنى محطة سكة الحجاز وبحوزتهم خرائط للمكان، منوها إلى أن الاحتلال والمستوطنين يحاولون تحقيق أطماعهم في المنطقة والسيطرة على هذه المباني، التي كانت تستخدم كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني

 

وفا

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