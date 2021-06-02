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الأربعاء، 02-06-2021 03:48 م

بشروط الابعاد 90 يوما عن الأقصى

الاحتلال يقرر الافراج عن مقدسي

اسير
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت الافراج عن الشاب محمود أشرف عبيد من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بشروط.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة الاحتلال اشترطت فرض الحبس المنزلي لمدة 10 أيام على الشاب عبيد، والإبعاد عن باحات المسجد الأقصى لمدة 90 يوما، ودفع غرامة مالية بقيمة  2000 شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شيقل.


يذكر أن الشاب عبيد كان قد اعتقل الشهر المنصرم، بعد مداهمة جيش الاحتلال لمنزله في بلدة العيسوية وتحطيم محتوياته وهدم جدران والاستيلاء على هواتف العائلة.

 

المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

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