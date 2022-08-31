الاحتلال يقرر بناء 1250 وحدة استيطانية في بيت جالا

الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن توسيع مستوطنة (غيلو) المقاومة على أراضي مدينة بيت جالا في بيت لحم عبر بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة.

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وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، اتفقت وزارة الإسكان الإسرائيلية وما يسمى بسلطة الأراضي وشركات عقارات ، إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة (غيلو).



ويشمل المخطط 27 مبنى و4 أبراج سكنية على قمة المرتفعات المطلة على جبال جنوبي الضفة الغربية، ضمن مشروع كبير لتطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية جنوب غرب الأنفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) جنوبي بيت لحم.

بترا