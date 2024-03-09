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السبت، 09-03-2024 07:29 ص

الاحتلال يكثف قصف خان يونس ورفح ويطلق النار على منتظري المساعدات

قصف


الوكيل الاخباري - كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة ووسطه، وأطلق النار على منتظري المساعدات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء، بينما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب الجوع.

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وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم السبت برج المصري المكون من 12 طابقا وهو البرج الأكبر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن البرج تعرض لـ4 غارات جوية أدت لتدمير ثُلثيه، فيما اضطر السكان للخروج منه قبل قصفه بأقل من 20 دقيقة.


كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون ورود أنباء أولية عن وقوع شهداء وجرحى.
وأفاد مراسل الجزيرة بوصول مصابين معظمهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ويأتي هذا بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا كان بجوارها نازحون.


وأضاف أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.


 




 

 


 

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