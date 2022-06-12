الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 12-06-2022 11:55 ص

الاحتلال يمنع ادخال مياه الشرب للحرم الإبراهيمي بالخليل

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الوكيل الاخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزارة الأوقاف الفلسطينية وإدارة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل من إدخال مياه الشرب إلى داخل الحرم.

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وقال مدير الحرم الابراهيمي غسان الرجبي في بيان، إن قوات الاحتلال منعت لليوم الرابع على التوالي إدخال مياه الشرب إلى الحرم الشريف، في محاولة للتضييق على المصلين والمرابطين فيه، والضغط عليهم لإجبارهم على مغادرته، وعدم التواجد فيه لفترات طويلة. وأضاف الرجبي "أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات وغيرها من الاعتداءات لفرض سيطرته وسلطته الكاملة على الحرم، ومصادرة صلاحيات وزارة الأوقاف، باعتبارها المسؤول الأول عن إدارته والاعتناء به، وخلق واقع جديد تجعله متحكما بإدارة الحرم بالكامل".


وأشار إلى أن الاحتلال يحاول ممارسة تلك السيطرة بإدخال كميات محددة، وقليلة جدا من المياه للحرم، بالإضافة الى منعه تنفيذ بعض أعمال الصيانة داخله، واشتراطه ان تتم تلك الأعمال بإشرافه وبوجود جنوده.

 

بترا

 




 

 


 

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