الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حواجز عسكرية على مفترق بلدة عرابة ومفترق الجربة، وكثفت من تواجدها جنوب جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري طيار تم نصبه على مفترق بلدة عرابة، وعلى مفترق واد دعوق، وآخر بين قريتي صانور وجبع، وعلى شارع جنين-نابلس.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز جنوب جنين في محيط بلدات يعبد، جبع، مركة، سيلة الظهر، وعجة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين.