استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

وقالت مصادر فلسطينية، انه استشهد شخص برصاص جيش الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، كما استشهد شخص آخر برصاص قوات الاحتلال في شارع الجلاء بمدينة غزة، واستشهد شخص ثالث جراء قصف الاحتلال منزله في حي مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، كما استشهد شخص متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في قصف سابق على خيمة نازحين بمواصي خانيونس.
من جانب آخر، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم، انه تم اليوم استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
-
دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
-
بنوك غزة بلا أموال تاركة السكان فريسة للاستغلال
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة
-
زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد صمت الحكومة بعد مظاهرة بالقدس