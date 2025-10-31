الجمعة 2025-10-31 07:41 م
 

استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

الجمعة، 31-10-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مناطق في قطاع غزة إلى خمسة شهداء.

وقالت مصادر فلسطينية، انه استشهد شخص برصاص جيش الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، كما استشهد شخص آخر برصاص قوات الاحتلال في شارع الجلاء بمدينة غزة، واستشهد شخص ثالث جراء قصف الاحتلال منزله في حي مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، كما استشهد شخص متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في قصف سابق على خيمة نازحين بمواصي خانيونس.


من جانب آخر، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم، انه تم اليوم استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.


وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

 
 
