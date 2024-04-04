الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-04-2024 03:10 ص

الاحتلال ينقل أسرى المؤبدات من سجن عوفر

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 الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عبر حسابها على تليغرام مساء الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات نقل بحق أسرى المؤبدات القابعين في سجن عوفر إلى عدة سجون منها "جلبوع" و"نفحة" و"ريمون" و"مجدو".

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