الاحتلال يهدم مسكنين شرق القدس المحتلة

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين في قرية باب الشمس، قرب بلدة الزعيم شرقي القدس المحتلة .

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وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد في بيان إن قوات الاحتلال هدمت مسكنين يعودان لشقيقين في قرية باب الشمس قرب بلدة الزعيم.

وأوضح أنه سبق أن فككت قوات الاحتلال في السادس عشر من حزيران الماضي، ثلاثة بركسات في القرية، تعود للشقيقين نفسيهما.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر في جلسة سابقة يوم 15/1/2013، استحداث هيئة محلية في محافظة القدس باسم باب الشمس، وكلف وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة مجلسها القروي، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة.

بترا