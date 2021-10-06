الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بانتخابه

مركز الأزمات : 2000 طالب أصيبوا بالفيروس منذ بداية العام الدراسي

السجن لمعلم زور اجازات مرضية

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

التربية تقرر تعليق الدوام بشعبة صفية في مدرسة حكومية

التربية : انخفاض عدد المدارس التي تعمل بالتناوب

صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات سكنية في الشونة الشمالية

الأمانة لـ الوكيل : لم يتم حسم توقيت إزالة العمارة المتصدعة

تجارة عمان لـ الوكيل: كلفة الشحن للسلع السورية اقل من غيرها

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

الأربعاء، 06-10-2021 02:15 م

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

7ba6cc1f-c8ec-48b9-9365-7246e135bd85


الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وأخطرت بهدم ثلاثة أخرى في بلدة سلوان، الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب في تصريحات صحافية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود للمقدسي محمد مطر.


وأوضح أن قوات الاحتلال سبق وأن أخطرت مطر بهدم منزله، وأجبرته على هدم جزء منه، بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة على إغلاقها، وتعمدت التضييق على الطلبة والفلسطينيين ومنعتهم من المرور.


وأضاف، أن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل في حي البستان من سلوان، حتى الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر، علما أن هذه المنازل قديمة وقد شيدت قبل عام 1967.


وحذر أبو ذياب من محاولات سلطات الاحتلال هدم عدة أحياء في سلوان، والتي تمثل الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، لفرض سيطرتها بالكامل على مدينة القدس.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
معبر رفح

إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يوم غد

v5Kjb

المالية الفلسطينية : رواتب الموظفين الخميس

40658

الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين في غزة وخان يونس

1020214114819878517780

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

8

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

102021483234359335590

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم أشقاء في القدس

أخبار متعلقة
8

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

102021483234359335590

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم أشقاء في القدس

9999135086

استشهاد 5 فلسطينيين خلال اشتباكات مع الاحتلال

050b9f49-ef2e-4df9-903d-79a9ad1f1c16 (1)

استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة

من

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدرسة الطور بالقدس واعتقاله

b36db6ee-21ef-4293-9bde-8b6eeb1d9516

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام